Акимат Шымкента сэкономил более 14 миллиардов бюджетных тенге

Большая часть сэкономленных средств будет направлена на укрепление материально-технической базы медицинских организаций.

Пандемия коронавируса ударила по мировой экономике и привнесла значительные коррективы в текущие и стратегические планы. Высшее руководство Казахстана незамедлительно отреагировало на эти вызовы и приняло ряд безотлагательных мер по борьбе с мировым злом, сообщает zakon.kz.

Одним из первых и важнейших мер является сокращение неприоритетных расходов и оптимизация бюджетов - как республиканского, так и местных. Именно такое поручение было дано Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым еще в начале года, причем задолго до введения жестких карантинных мер.

Следует внимательно проанализировать эффективность бюджетной политики. Я поручил сократить бюджетные расходы на имиджевые мероприятия. Правительство оптимизировало расходы на 30 миллиардов тенге. Но будем считать, что это только первый шаг в решении вопроса. Такую же работу по исключению непродуктивных расходов следует провести и в квазигосударственном секторе, - сказал Президент на расширенном заседании правительства в январе 2020 года.

Кроме того, Токаев поручил определить расходы, которые можно безболезненно отложить.

Предлагаю в качестве первой меры объявить долгосрочный мораторий на расходы по приобретению дорогостоящего транспорта и мебели, на проведение различных форумов, семинаров, конференций. Мероприятия должны приносить ярко выраженную практическую и идеологическую пользу, - заявил Глава государства.

Акимат Шымкента не остался в стороне - в результате двукратного уточнения бюджета было оптимизировано более 3 млрд тенге. И в первую очередь, были сокращены расходы на приобретение технических средств, проведение различных мероприятий и благоустройство города. А сэкономленные средства немедленно были направлены на противоэпидемиологические мероприятия, оснащение больниц лекарственными средствами и медицинским оборудованием.

Если быть точным в цифрах, то на закуп медикаментов и медицинского оборудования, обеспечение медицинских работников временным жильем и транспортом, установку кислородной станции направлено более 1,6 млрд тенге, на дезинфекционные работы - 236 млн тенге, а на строительство инфекционного госпиталя в городе – более 2 миллиардов.

Кроме того, был проведен еще более детальный анализ расходов бюджета и планировалось оптимизировать средства на общую сумму 7 миллиардов тенге. После очередного уточнения бюджета города на внеочередной 68-ой сессии маслихата эта сумма была существенно увеличена. В итоге оптимизировано еще 11,2 миллиарда тенге.

Аким города Мурат Айтенов предложил сократить расходы на проведение мероприятий, озеленение и благоустройство, служебные командировки, выкуп земельных участков для госнужд, строительные работы и направить эти средства на улучшение материально-технической базы системы здравоохранения города.

Отметим, по поручению Главы государства акимат города уже сэкономил более 460 миллионов тенге на материально-технической модернизации государственных органов. К примеру, акимат не будет приобретать служебные автомобили для полиции, управления финансов и дендропарка на сумму более чем 50 миллионов тенге.

Также акимат отказался от мебели для учреждений культуры и материально-технической средств на сумму 73,8 и 340 миллионов тенге соответственно.

Особняком стоят расходы по проведению различного рода мероприятий, которые впрочем уже оптимизировано. Только на этом акимат сэкономил более 2 млрд тенге.

В июльском уточнении бюджета сокращены расходы на проведение культурных мероприятий (752,6 млн тенге), служебные командировки (81,2 млн тенге), благоустройство и озеленение (2 486,2 млн тенге), изъятие земельных участков для государственных нужд (1 469,8 млн тенге), строительные работы, нерешенные вопросы изъятия земельных участков для государственных нужд, судебные процессы (1 438,4 млн тенге), оснащение материально-техническими средствами (1 060,5 млн).

Куда пошли и пойдут свыше 14 миллиардов сэкономленных денег налогоплательщиков? Ответ один – в первую очередь, на борьбу с коронавирусом! Приоритеты расставлены, и в акимате города есть четкое понимание.

Большая часть сэкономленных средств будет направлена на укрепление материально-технической базы медицинских организаций. И здесь никаких разночтений нет. Больницы будут оснащены оборудованием первой необходимости для периода эпидемии: аппаратами ИВЛ, пульсоксиметрами, аппаратами Боброва, мониторами пациента, шприцевыми насосами, электрокардиографами, флюорографами.

С уверенностью можно констатировать, что поручение Главы государства выполняется в полной мере. Ведь это поручение дано не только для решения текущих проблем и задач, но и закладывает фундамент для отражения новых волн пандемии в будущем, а также для улучшения и развития всей системы здравоохранения в целом.

Очевидно, что команда акима Шымкента преуспела в этом деле. И глубокий профессиональный анализ ситуации, нестандартные подходы в вопросах формирования бюджета и решительные шаги власти, безусловно, заложат основы для выхода из кризиса с минимальными потерями.

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