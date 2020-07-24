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Похищение девочки в Сатпаеве: аким Карагандинской области выступил с заявлением

Мы живем в правовом государстве, поэтому нужно взять эмоции в кулак и рассматривать случившееся в правовом поле, сказал он.

Фото : Акимат Карагандинской области24 июля 2020, 17:52

Дело о похищении пятилетней девочки в Сатпаеве находится на личном контроле Президента Касым-Жомарта Токаева. Об этом сообщил аким Карагандинской области Женис Касымбек в видеообращении к жителям региона, передает zakon.kz.

Аким области сказал, что подозреваемый задержан, сейчас проводятся все необходимые следственные мероприятия. Девочка находится дома с родителями.

Глава региона заверил, что за здоровьем ребенка следят лучшие специалисты.

К сожалению, в Сатпаеве в ночь происшествия был нанесен ущерб ни в чем не повинным людям. Для того чтобы остановить нарушителей порядка, на место был стянут личный состав. Я понимаю и разделяю возмущение, которое переполняет сердца наших граждан. Но все же мы живем в правовом государстве, поэтому нужно взять эмоции в кулак и рассматривать случившееся в правовом поле, - сказал Женис Касымбек.

Он также отметил, что после окончания следствия виновного ждет суровое наказание.

Напомним, 23 июля этого года в полицию Сатпаева обратился мужчина с сообщением о пропаже пятилетней дочери. В поисках участвовал весь личный состав местного отдела полиции и более сотни волонтёров. Ребёнка обнаружили ночью в квартире одной из многоэтажек. Случившееся вызвало широкий резонанс.

Ситуация в городе стабилизировалась.


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