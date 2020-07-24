10 необычных мест, не истоптанных еще туристами

Туристы уже успели обойти большую часть планеты.

Заброшенные города, пустыни, пирамиды, где кипела жизнь и отправлялись странные религиозные ритуалы — все это есть на десятках тысяч фотографий, заботливо размещенных на каминных полках и стенах квартир, сообщает zakon.kz.

Путешествия утрачивают свою прелесть именно потому, что становятся растиражированным способом отдыха.

Специально для подобных эстетов, любителей всего необычного и свежего, bigpicture.ru собрали десяток необычных мест.

Нунавут, Канада

В далеких северных пределах Канады раскинулись дикие, похожие на иллюстрацию к "Снежной Королеве", территории Нунавут. В нескольких километрах от берега, вы сможете прогуляться по самому настоящему айсбергу, залезть в его ледяное нутро и прокатиться, чувствуя себя Каем — ну, или Гердой.

Приют Torre Di Pisa, Доломиты, Италия

До приюта Torre Di Pisa, скалы, которая напоминает Пизанскую башню, придется добираться своим ходом — и прогулка будет не из легких. Несколько часов в гору окупятся сторицей: в конце пути измученного туриста ждут уютные комнаты отеля, из окон которых открывается умопомрачительный вид.

Нарроу-Лодж, Нацпарк Вуд-Тикчик, Аляска

Этот небольшой рыбацкий домик расположен на самой оконечности полуострова, занятого национальным парком. До ближайшей дороги отсюда целых 600 километров, а это значит, что добраться сюда можно только на гидросамолете. Удовольствие не из дешевых, однако, рыбалка здесь незабываема.

Потерянный Город, Колумбия

Находящийся под угрозой исчезновения город скрыт в глубине колумбийских джунглей. Поход сюда займет несколько дней — спецгиды Санта-Аны будут рады проводить смелого туриста сквозь эти дикие дебри. Древние руины в джунглях — 200 неплохо сохранившихся зданий — способны кого угодно превратить в завзятого археолога.

Каса Андина, Озеро Титикака, Перу

Четыре часа езды на катере по озеру Титикака приведет вас к уединенному местечку, которое видели очень немногие люди. Здесь нет ни малейшего признака цивилизации — что в нашу техно-эру можно считать только плюсом.

Анегада, Британские Виргинские острова

Сложная система прибрежных рифов превратила это место в настоящий оплот девственной природы. Только самые опытные рыбаки, из числа местных жителей, отваживаются вести свои лодки в опасные воды.

Здесь действительно есть, на что посмотреть — лагуны, полные диковинных рыб, пальмовые заросли, где водятся дикие звери и золотистые пляжи, достойные отдельной статьи.

Дарваза, Туркменистан

Местные жители прозвали это местечко "Дверью Ада" — одного взгляда на бушующий в провале огонь будет достаточно, чтобы пояснить этимологию. Кратер горит уже более сорока лет, будто и в самом деле берет начало в глубинах девятого круга.

Мирадор, Гватемала

Все слышали о перуанском Мачу-Пикчу — а вот о Мирадоре, древнем городе в глубинах Гватемалы, знают немногие. Здесь также существовала цивилизация доклассических майя и город полон странными, пугающими своей симметричной внушительностью архитектурными памятниками.

Княжество Силенд

Звучит внушительно, но, на деле, это всего лишь одинокая буровая вышка, расположенная в десятке километров от побережья Саффолка. Сейчас здесь живет только один человек, но каких-то семь лет назад, за княжество боролась Великобритания.

Занимательный факт: на сайте Силенда, любой желающий сможет получить титул графа всего за 320 долларов (20 тысяч рублей).

Маленькие деревушки Гуйчжоу, Китай

Сама провинция Гуйчжоу считается одной из самых бедных во всем Китае. Модернизация приходит и сюда, ставя под угрозу исчезновения классические небольшие деревни, где местные жители до сих пор обеспечивают себя всем необходимым сами.

Сюда действительно стоит совершить поездку, рассчитанную на несколько дней, а то и на неделю — неторопливые прогулки наполнят вас ощущением покоя и благополучия, которым могут похвастаться все обитатели провинции.

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