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В Иерусалиме задержали 55 протестующих у резиденции Нетаньяху

В очередной акции протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме приняли участие около 4 тысяч человек. Полиция активно применяла водометы.

Фото : EPA24 июля 2020, 18:12

В Израиле полицейские задержали 55 участников массовой акции протеста у резиденции премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Иерусалиме, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Вчера вечером в Иерусалиме прошла согласованная с полицией акция протеста. После ее завершения остались протестующие, которые отказались разойтись. Полиция была вынуждена действовать для восстановления общественного порядка. Были задержаны 55 подозреваемых в нарушении общественного порядка, нападении на сотрудников полиции и насилия в отношении других демонстрантов, - значится в сообщении.

По данным издания The Times of Israel, в четверг вечером в очередной акции протеста у резиденции Нетаньяху в Иерусалиме приняли участие около 4 тысяч человек. Полиция для восстановления порядка активно применяла водометы.


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