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Подпольную аптеку с лекарствами на 15 млн тенге выявили в Кызылорде

Медпрепаратами предприимчивые "провизоры" торговали прямо на дому.

Фото : polisia.kz24 июля 2020, 18:22

Факт незаконной реализации лекарственных средств на сумму 15 миллионов тенге, выявили Кызылординские полицейские, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 23 июля сотрудниками полиции были задержаны 42-летний мужчина и 35-летняя женщина, проживающие в Кызылорде и прямо по месту жительства, торговавшие лекарственными препаратами без лицензии на предпринимательскую деятельность. Из нелегальной аптеки было изъято более ста наименований различных медпрепаратов на общую сумму 15 миллионов тенге.

Всего же в ходе мониторинга реализации лекарственных средств на территории Кызылординской области, сотрудниками областного ДП и Управления полиции города выявлено 45 фактов незаконной реализации лекарственных средств по завышенным ценам. По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Также полицейские просит жителей области в случае выявления фактов незаконной реализации лекарственных средств сообщать в полицию.


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