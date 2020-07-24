Подпольную аптеку с лекарствами на 15 млн тенге выявили в Кызылорде

Медпрепаратами предприимчивые "провизоры" торговали прямо на дому.

Факт незаконной реализации лекарственных средств на сумму 15 миллионов тенге, выявили Кызылординские полицейские, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, 23 июля сотрудниками полиции были задержаны 42-летний мужчина и 35-летняя женщина, проживающие в Кызылорде и прямо по месту жительства, торговавшие лекарственными препаратами без лицензии на предпринимательскую деятельность. Из нелегальной аптеки было изъято более ста наименований различных медпрепаратов на общую сумму 15 миллионов тенге.

Всего же в ходе мониторинга реализации лекарственных средств на территории Кызылординской области, сотрудниками областного ДП и Управления полиции города выявлено 45 фактов незаконной реализации лекарственных средств по завышенным ценам. По всем выявленным фактам будет дана правовая оценка в соответствии с действующим законодательством.

Также полицейские просит жителей области в случае выявления фактов незаконной реализации лекарственных средств сообщать в полицию.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!