В Алматы появился свой "Капитан Карантин"

Он ходит в защитном костюме и раздает маски.

В Алматы дважды прошла акция, организованная неизвестным жителем в защитном медицинском костюме, передает zakon.kz.

Свою благородную миссию, молодой человек провел в самых людных местах города, на пешеходном бульваре Арбат и на территории выставочного комплекса "Атакент".

Надев защитный костюм, в котором медики работают на передовой борьбы с коронавирусом, и повесив табличку с надписью: "Не пренебрегайте здоровьем. Соблюдайте карантинный режим. Я тоже хочу отдохнуть!", молодой человек привлекал внимание прохожих, поднимая важную проблему.

Сегодня несмотря на сложную эпидобстановку, многие горожане пренебрегают санитарными правилами, из-за чего, по мнению инициатора акции обстановка в городе значительно ухудшилась. Также своим перформансом, молодой человек старается обратить внимание на титанический труд врачей. Помимо этого, организатор акции раздавал прохожим защитные маски, призывая алматинцев соблюдать масочный режим.

В первый же день, инициатива молодого человека, привлекла внимание большого количества горожан. На страницах социальных сетей тут же появились паблики, где пользователи оставляли свои позитивные комментарии. Также у данного персонажа появилась страница в Инстаграмм, где он себя назвал anticov.

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