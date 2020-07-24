Опубликован список 58 кандидатов в депутаты Сената
Всего выдвинули свои кандидатуры 94 человека.
Избирательные комиссии зарегистрировали и представили список из 58 кандидатов в депутаты Сената парламента, передает zakon.kz.
Согласно информации ЦИК, в числе зарегистрированных кандидатов 48 или 82,8% – мужчины и 10 или 17,2% – женщины.
Из них 19 человек по специальности – инженеры, 13 – экономисты, 8 – педагоги, 7 – работники аграрной сферы, 5 – врачи, 3 – юристы, 1 – политолог, 2 – другие.
В общей сложности 21 человек представляет коммерческие структуры, 16 – государственные организации, предприятия и учреждения, 12 – сотрудники госслужбы, 5 – представители общественных организаций и 4 – действующие сенаторы.
С 18 часов 23 июля все зарегистрированные кандидаты в депутаты Сената имеют право приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00:00 часов 11 августа этого года.
Выборы состоятся 12 августа.
Кандидаты в депутаты сената парламента:
Нур-Султан - пять кандидатов:
Куришбаев Ахылбек Кажигулович 1961 года рождения, председатель Казахского агротехнического университет имени Сейфуллина", выдвинут на сессии маслихата Нур-Султана;
Оралов Мейрамбай Аскербаевич 1956 года рождения, заместитель директора Дирекции по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия, самовыдвиженец;
Самамбетов Маулен Естаевич 1966 года рождения, директор ТОО "Астана Орманы", самовыдвиженец;
Сагиндыков Дархан Танатович 1985 года рождения, управляющий директор АО "Самрук Энерго", самовыдвиженец;
Абишев Аблай Гапурович 1963 года рождения, председатель отраслевого профсоюза информации, коммуникации и связи, самовыдвиженец.
Алматы - три кандидата:
Захаров Андрей Михайлович 1966 года рождения, президент ТОО "Евразия СТ";
Нуртаев Тимур Таймасович 1975 года рождения, советник ТОО "ТИМУС-construction",
Макежанов Султанбек Алмасбекович 1961 года рождения, аким Медеуского района Алматы.
Шымкент - три кандидата:
Аюбаева Толкын Полатбаевна 1976 года рождения, директор лицея № 77, самовыдвиженка;
Капбарова Айгуль Жарылкасыновна 1975 года рождения, депутат Сената, выдвинута на сессии маслихата Шымкента;
Орманов Бектай Нуртаевич 1984 года рождения, председатель ТОО "Нұр Әлем", самовыдвиженец.
Акмолинская область - пять кандидатов:
Бекенов Нурлан Жексембаевич 1961 года рождения, работает председателем Ревизионной областной комиссия по Акмолинской области, выдвинут на сессиях Зерендинского раймаслихата, Кокшетауского гормаслихата;
самовыдвиженец Жаров Нурлан Каирович 1975 года рождения, директор Многопрофильной областной больницы;
самовыдвиженка Балташева Айнагуль Кыдырбаевна 1972 года рождения, директор IT-школы-лицея в Кокшетау;
самовыдвиженец Жуманалин Сакен Каримбекович 1965 года рождения, директор строительной фирмы "Намыс";
самовыдвиженец Елюбаев Мади Сагинтаевич 1982 года рождения, ректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.
Актюбинская область - три кандидата:
Бекенов Кудайберген Елтекулы 1959 года рождения, директор ТОО "Желдорформация", самовыдвиженец;
Амиргалиев Алтынбек Аманович 1967 года рождения, председатель Профсоюзного центра области, самовыдвиженец;
Каниев Бауыржан Нуралиевич 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области, выдвинут на сессях Шалкарского, Хромтауского раймаслихатов.
Алматинская область - три кандидата:
Кыдырманов Асет Сериккалиевич 1981 года рождения, председатель Профсоюзного центра области;
Сакмолдин Саят Саркытбаевич 1974 года рождения, руководитель Областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агропромышленном комплексе;
Дюсембинов Султан Мырзабекович 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата.
Атырауская область - три кандидата:
Смагулов Серик Мураденович 1976 года рождения, заместитель председателя АО "АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки", самовыдвиженец;
Сейлханов Сагын Темирханович 1962 года рождения, главный инженер Атырауского отделения магистральной сети "Казахстан Темир Жолы", самовыдвиженец;
Лукпанов Сагындык Есенгалиевич 1960 года рождения, управляющий директор и член правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", выдвинут на сессии Атырауского областного маслихата.
Восточно-Казахстанская область - четыре кандидата:
Булавкина Ольга Александровна 1972 года рождения, аким Бородулихинского района, выдвинута на сессиях Восточно-Казахстанского областного маслихата, Усть-Каменогорского гормаслихата, Бородулихинского, Уланского, Шемонаихинского раймаслихатов;
Панченко Игорь Иванович 1961 года рождения, секретарь Риддерского городского маслихата, самовыдвиженец;
Старокожев Юрий Александрович 1960 года рождения, главный врач Областного спецмедицинского центра, самовыдвиженец;
Жумадилов Нуржан Сайлаубекович 1969 года рождения, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, самовыдвиженец.
Жамбылская область - три кандидата:
Борисюк Оксана Валериевна 1979 года рождения, руководитель Отдела физкультуры и спорта акимата Тараза, самовыдвиженка;
Куккузов Руслан Суйеркулович 1972 года рождения, директор коммунального госпредприятия "Шу-Жылу", самовыдвиженец;
Орынбеков Бекболат Серикбекович 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области, выдвинут на сессии Жамбылского областного маслихата, Таразского гормаслихата, Таласского раймаслихата, Сарысуского раймаслихата.
Западно-Казахстанкая область - три кандидата:
Амангалиев Акылбек Темиржанович 1970 года рождения, заместитель директора ТОО "Батыс Су Арнасы";
Беккалиев Галым Ибатуллиевич 1977 года рождения, директор Областного центра детско-юношеского туризма и экологии;
Рысбекова Ляззат Туякбаевна 1976 года рождения, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа.
Карагандинская область - три кандидата:
Ляпунов Андрей Васильевич 1969 года рождения, генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр", самовыдвиженец;
Ахмеев Игорь Валентинович 1961 года рождения, директор шахты "Шахтинская", АО "Арселор Миттал Темиртау", самовыдвиженец;
Ершов Сергей Михайлович 1960 года рождения, депутат Сената, выдвинут на сессиях Жезказганского, Сатпаевского гормаслихатов, Абайского раймаслихата.
Костанайская область - четыре кандидата:
Карплюк Сергей Алексеевич 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области, выдвинут на сессиях маслихатов Денисовского района и района Беимбета Майлина;
Коваль Павел Николаевич 1968 года рождения, директор Рудненского детского дома, самовыдвиженец;
Коростылев Александр Юрьевич 1985 года рождения, директор по развитию ТОО "Жас-Канат", самовыдвиженец;
Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович 1979 года рождения, директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры Костанайского госуниверситета имени Байтурсынова, самовыдвиженец.
Кызылординская область - четыре кандидата:
Альназарова Акмарал Шарипбаевна 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan;
Кайруллаев Айдын Букенбаевич 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан";
Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич 1969 года рождения, директор ТОО "Таң ЛТД",
Сарсенбаев Мурат Абаевич 1970 года рождения, генеральный директор ТОО "Абай".
Мангистауской область - три кандидата:
Алдашев Суиндик Тасеменович 1963 года рождения, первый вице-президент АО "Каражанбасмунай", выдвинут на сессиях Каракиянского, Мунайлинского раймаслихатов;
Байжігіт Ербол Бердібайұлы 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан", самовыдвиженец;
Тлепов Нурлан Серикович 1978 года рождения, директор ТОО "Кардиология және ішкі аурулар медициналық орталығы", самовыдвиженец.
Павлодарская область - три кандидата:
Нухулы Алтынбек 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета, выдвинут на сессиях Павлодарского областного маслихата, Павлодарского гормаслихата, Баянаульского раймаслихата;
Кайдарова Гульнара Шамаровна 1963 года рождения, директор завода "Гофротара", самовыдвиженка;
Крук Олег Павлович 1967 года рождения, самозанятый, самовыдвиженец.
Северо-Казахстанская область - три кандидата:
Перепечина Ольга Валентиновна 1967 года рождения, депутат Сената;
Садвакасов Кабиден Кайрбекович 1961 года рождения, руководитель Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов МСХ;
Могунова Данголе Антонасовна 1962 года рождения, председатель Мамлютской районной избирательной комиссии.
Туркестанская область - три кандидата:
Бектаев Али Абдикаримович 1962 года рождения, депутат Сената;
Копеев Урисбай Бухарович 1959 года рождения, секретарь Казыгуртского районного маслихата;
Сагиндыков Сихимбай Уалиханович 1960 года рождения, индивидуальный предприниматель.
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