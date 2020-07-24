Опубликован список 58 кандидатов в депутаты Сената

Всего выдвинули свои кандидатуры 94 человека.

Избирательные комиссии зарегистрировали и представили список из 58 кандидатов в депутаты Сената парламента, передает zakon.kz.

Согласно информации ЦИК, в числе зарегистрированных кандидатов 48 или 82,8% – мужчины и 10 или 17,2% – женщины.

Из них 19 человек по специальности – инженеры, 13 – экономисты, 8 – педагоги, 7 – работники аграрной сферы, 5 – врачи, 3 – юристы, 1 – политолог, 2 – другие.

В общей сложности 21 человек представляет коммерческие структуры, 16 – государственные организации, предприятия и учреждения, 12 – сотрудники госслужбы, 5 – представители общественных организаций и 4 – действующие сенаторы.

С 18 часов 23 июля все зарегистрированные кандидаты в депутаты Сената имеют право приступить к предвыборной агитации, которая продлится до 00:00 часов 11 августа этого года.

Выборы состоятся 12 августа.

Кандидаты в депутаты сената парламента:

Нур-Султан - пять кандидатов:

Куришбаев Ахылбек Кажигулович 1961 года рождения, председатель Казахского агротехнического университет имени Сейфуллина", выдвинут на сессии маслихата Нур-Султана;

Оралов Мейрамбай Аскербаевич 1956 года рождения, заместитель директора Дирекции по сохранности памятников и объектов историко-культурного наследия, самовыдвиженец;

Самамбетов Маулен Естаевич 1966 года рождения, директор ТОО "Астана Орманы", самовыдвиженец;

Сагиндыков Дархан Танатович 1985 года рождения, управляющий директор АО "Самрук Энерго", самовыдвиженец;

Абишев Аблай Гапурович 1963 года рождения, председатель отраслевого профсоюза информации, коммуникации и связи, самовыдвиженец.

Алматы - три кандидата:

Захаров Андрей Михайлович 1966 года рождения, президент ТОО "Евразия СТ";

Нуртаев Тимур Таймасович 1975 года рождения, советник ТОО "ТИМУС-construction",

Макежанов Султанбек Алмасбекович 1961 года рождения, аким Медеуского района Алматы.

Шымкент - три кандидата:

Аюбаева Толкын Полатбаевна 1976 года рождения, директор лицея № 77, самовыдвиженка;

Капбарова Айгуль Жарылкасыновна 1975 года рождения, депутат Сената, выдвинута на сессии маслихата Шымкента;

Орманов Бектай Нуртаевич 1984 года рождения, председатель ТОО "Нұр Әлем", самовыдвиженец.

Акмолинская область - пять кандидатов:

Бекенов Нурлан Жексембаевич 1961 года рождения, работает председателем Ревизионной областной комиссия по Акмолинской области, выдвинут на сессиях Зерендинского раймаслихата, Кокшетауского гормаслихата;

самовыдвиженец Жаров Нурлан Каирович 1975 года рождения, директор Многопрофильной областной больницы;

самовыдвиженка Балташева Айнагуль Кыдырбаевна 1972 года рождения, директор IT-школы-лицея в Кокшетау;

самовыдвиженец Жуманалин Сакен Каримбекович 1965 года рождения, директор строительной фирмы "Намыс";

самовыдвиженец Елюбаев Мади Сагинтаевич 1982 года рождения, ректор Кокшетауского университета имени Абая Мырзахметова.

Актюбинская область - три кандидата:

Бекенов Кудайберген Елтекулы 1959 года рождения, директор ТОО "Желдорформация", самовыдвиженец;

Амиргалиев Алтынбек Аманович 1967 года рождения, председатель Профсоюзного центра области, самовыдвиженец;

Каниев Бауыржан Нуралиевич 1958 года рождения, аким Шалкарского района Актюбинской области, выдвинут на сессях Шалкарского, Хромтауского раймаслихатов.

Алматинская область - три кандидата:

Кыдырманов Асет Сериккалиевич 1981 года рождения, председатель Профсоюзного центра области;

Сакмолдин Саят Саркытбаевич 1974 года рождения, руководитель Областной территориальной инспекции комитета госинспекции в агропромышленном комплексе;

Дюсембинов Султан Мырзабекович 1959 года рождения, секретарь Алматинского областного маслихата.

Атырауская область - три кандидата:

Смагулов Серик Мураденович 1976 года рождения, заместитель председателя АО "АТМА-Аэропорт Атырау и перевозки", самовыдвиженец;

Сейлханов Сагын Темирханович 1962 года рождения, главный инженер Атырауского отделения магистральной сети "Казахстан Темир Жолы", самовыдвиженец;

Лукпанов Сагындык Есенгалиевич 1960 года рождения, управляющий директор и член правления ТОО "Kazakhstan Petrochemical Industries Inc.", выдвинут на сессии Атырауского областного маслихата.

Восточно-Казахстанская область - четыре кандидата:

Булавкина Ольга Александровна 1972 года рождения, аким Бородулихинского района, выдвинута на сессиях Восточно-Казахстанского областного маслихата, Усть-Каменогорского гормаслихата, Бородулихинского, Уланского, Шемонаихинского раймаслихатов;

Панченко Игорь Иванович 1961 года рождения, секретарь Риддерского городского маслихата, самовыдвиженец;

Старокожев Юрий Александрович 1960 года рождения, главный врач Областного спецмедицинского центра, самовыдвиженец;

Жумадилов Нуржан Сайлаубекович 1969 года рождения, руководитель Управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО, самовыдвиженец.

Жамбылская область - три кандидата:

Борисюк Оксана Валериевна 1979 года рождения, руководитель Отдела физкультуры и спорта акимата Тараза, самовыдвиженка;

Куккузов Руслан Суйеркулович 1972 года рождения, директор коммунального госпредприятия "Шу-Жылу", самовыдвиженец;

Орынбеков Бекболат Серикбекович 1957 года рождения, первый заместитель акима Жамбылской области, выдвинут на сессии Жамбылского областного маслихата, Таразского гормаслихата, Таласского раймаслихата, Сарысуского раймаслихата.

Западно-Казахстанкая область - три кандидата:

Амангалиев Акылбек Темиржанович 1970 года рождения, заместитель директора ТОО "Батыс Су Арнасы";

Беккалиев Галым Ибатуллиевич 1977 года рождения, директор Областного центра детско-юношеского туризма и экологии;

Рысбекова Ляззат Туякбаевна 1976 года рождения, финансовый директор Уральского гуманитарного колледжа.

Карагандинская область - три кандидата:

Ляпунов Андрей Васильевич 1969 года рождения, генеральный директор ТОО "Караганда Энергоцентр", самовыдвиженец;

Ахмеев Игорь Валентинович 1961 года рождения, директор шахты "Шахтинская", АО "Арселор Миттал Темиртау", самовыдвиженец;

Ершов Сергей Михайлович 1960 года рождения, депутат Сената, выдвинут на сессиях Жезказганского, Сатпаевского гормаслихатов, Абайского раймаслихата.

Костанайская область - четыре кандидата:

Карплюк Сергей Алексеевич 1968 года рождения, заместитель акима Костанайской области, выдвинут на сессиях маслихатов Денисовского района и района Беимбета Майлина;

Коваль Павел Николаевич 1968 года рождения, директор Рудненского детского дома, самовыдвиженец;

Коростылев Александр Юрьевич 1985 года рождения, директор по развитию ТОО "Жас-Канат", самовыдвиженец;

Бекмагамбетов Алимжан Бауржанович 1979 года рождения, директор Института фундаментальных исследований, профессор кафедры Костанайского госуниверситета имени Байтурсынова, самовыдвиженец.

Кызылординская область - четыре кандидата:

Альназарова Акмарал Шарипбаевна 1971 года рождения, первый заместитель председателя областного филиала партии Nur Otan;

Кайруллаев Айдын Букенбаевич 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан";

Шагиртаев Имамзада Куанышбаевич 1969 года рождения, директор ТОО "Таң ЛТД",

Сарсенбаев Мурат Абаевич 1970 года рождения, генеральный директор ТОО "Абай".

Мангистауской область - три кандидата:

Алдашев Суиндик Тасеменович 1963 года рождения, первый вице-президент АО "Каражанбасмунай", выдвинут на сессиях Каракиянского, Мунайлинского раймаслихатов;

Байжігіт Ербол Бердібайұлы 1981 года рождения, директор областного филиала "Правительства для граждан", самовыдвиженец;

Тлепов Нурлан Серикович 1978 года рождения, директор ТОО "Кардиология және ішкі аурулар медициналық орталығы", самовыдвиженец.

Павлодарская область - три кандидата:

Нухулы Алтынбек 1962 года рождения, ректор Павлодарского государственного педагогического университета, выдвинут на сессиях Павлодарского областного маслихата, Павлодарского гормаслихата, Баянаульского раймаслихата;

Кайдарова Гульнара Шамаровна 1963 года рождения, директор завода "Гофротара", самовыдвиженка;

Крук Олег Павлович 1967 года рождения, самозанятый, самовыдвиженец.

Северо-Казахстанская область - три кандидата:

Перепечина Ольга Валентиновна 1967 года рождения, депутат Сената;

Садвакасов Кабиден Кайрбекович 1961 года рождения, руководитель Республиканского методического центра фитосанитарной диагностики и прогнозов МСХ;

Могунова Данголе Антонасовна 1962 года рождения, председатель Мамлютской районной избирательной комиссии.

Туркестанская область - три кандидата:

Бектаев Али Абдикаримович 1962 года рождения, депутат Сената;

Копеев Урисбай Бухарович 1959 года рождения, секретарь Казыгуртского районного маслихата;

Сагиндыков Сихимбай Уалиханович 1960 года рождения, индивидуальный предприниматель.

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