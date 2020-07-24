Почти 50 тысяч нарушений выявили камеры наблюдения в Алматинской области

Большинство нарушений ПДД выявляются с помощью фото-видеофиксаторов.

Около 300 камер видеонаблюдения используются в Алматинской области. С начала 2020 года ими выявлено 48 219 нарушений правил дорожного движения, сообщает zakon.kz.

По информации официального сайта МВД РК, камеры работают в системе "Автоураган", "Крис-П" и "Интегра". Эффективность данной системы позволяет улучшить дорожную безопасность, снизить аварийность на дорогах города, сократить количество погибших при дорожно-транспортных происшествиях, минимизировать причиняемый ущерб и улучшить транспортную дисциплину водителей.

Данные камеры функционируют по принципу "Безопасная дорога" для отслеживания оперативной и криминогенной обстановки, обеспечения охраны общественного порядка, дорожной безопасности на автодорогах Алматинской области.

Большинство нарушений ПДД выявляются с помощью фото-видеофиксаторов, применение которых не только повышает дисциплину на дорогах, но и снижает коррупционную составляющую в работе полицейских.

С 1 января 2020 года системами фото видео-фиксации выявлено 48 219 нарушений ПДД. В адрес правонарушителей направлены уведомлений о необходимости уплаты штрафа. Уже уплачены штрафы на общую сумму 92 млн тенге.

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