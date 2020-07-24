В Жамбылской области ситуация с COVID-19 улучшается

Общий коечный фонд увеличился с 715 до 1780 койко-мест. На 33% снизилась занятость койко-мест в провизорных стационарах, на 13% в реанимационных отделениях.

Принятые меры по противодействию распространения коронавируса дают положительные результаты: прослеживается тенденция к стабилизации заболеваемости, увеличилось количество выздоровевших, снижено количество вызовов скорой помощи, передает zakon.kz.

По данным на 24 июля, в Жамбылской области зарегистрировано 3122 случая коронавирусной инфекции. За неделю количество госпитализированных пациентов снизилось на 16%. Всего 1432 пациента выздоровели от коронавируса, что составляет 45% от общего количества больных.

Общий коечный фонд увеличился с 715 до 1780 койко-мест. На 33% снизилась занятость койко-мест в провизорных стационарах, на 13% в реанимационных отделениях.

В настоящее время развернуто достаточное количество стационарных коек, необходимых для лечения пациентов с COVID-19 и пневмонией.

Сформирован резерв средств индивидуальной защиты работников стационаров.

Проводится работа по оснащению коечного фонда необходимым оборудованием. К имеющимся 146 аппаратам ИВЛ, 250 кислородным концентраторам дополнительно будут приобретены 62 аппаратов ИВЛ, (19 из них уже доставлены), 270 кислородных концентраторов (200 уже доставлены).

Количество бригад скорой помощи доведено с 68 до 92. С 18 по 23 июля отмечается снижение количество вызовов скорой помощи на 10%.

На постоянном контроле находится вопрос обеспечения больных лекарствами. Управление здравоохранения ведет регулярные переговоры с региональным представительством ТОО «СК-Фармация». Были сделаны дополнительные заявки на приобретение медикаментов на общую сумму 1,2 млрд. тенге, из них уже доставлены в область лекарства на 471 млн тенге. В медучреждения поступили 56,7 тыс таблеток и 75,3 тыс флаконов антибиотиков, 13,1 тыс шприцов антикоагулянтов, 16,5 тыс таблеток противовирусных препаратов, 2,5 тыс флаконов жаропонижающих лекарств.

Из местного бюджета выделяются деньги для закупа лекарств из Узбекистана. На сегодняшний день прибыла очередная партия лекарств на 10,2 миллиона тенге. Ранее из соседнего государства были доставлены лекарства на 24 миллиона тенге.

Бизнес-сообщество помогает нуждающимся справиться с последствиями коронавируса. Предприниматели собирают деньги на приобретение медикаментов и медизделий. За счет спонсоров были приобретены 3 аппарата ИВЛ, 82 кислородных концентратора.

В рамках гуманитарной помощи из Катара, Китая, Узбекистана, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов были доставлены комплекты средств индивидуальной защиты, экспресс-тесты, антисептик и медицинские препараты.

По области работают 6 лабораторий для ПЦР исследования.

Для полного учета бессимптомных пациентов и пациентов с легкими формами заболевания коронавирусной инфекцией, оказания медпомощи на дому было создано 214 мобильных групп. В их составе – врачи, медсестры и соцработники. Мобильным бригадам временно были переданы 78 служебных автомашин госорганов.

В 116 школах области заработали медпункты, где жители смогут получить первую медицинскую помощь и консультации.

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