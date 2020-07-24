Путин высказался о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Он назвал этот конфликт очень чувствительным.

Очень чувствительной для России назвал президент России Владимир Путин конфликтную ситуацию на границе Армении и Азербайджана, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом он заявил на совещании с постоянными членами Совета безопасности Российской Федерации, где помимо прочего обсуждались также отношения России со странами СНГ, включая Азербайджан и Армению, главным образом в свете продолжающегося обострения на границе этих республик.

Для нас это очень чувствительно, ситуация на армяно-азербайджанской границе, — сказал Владимир Путин.

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