В Нур-Султан доставили очередную партию лекарств

Аптеки города дополнительно пополнятся такими видами лекарств, как ксарелто, кардиомагнил, азитромицин, аспирин, дексаметазон, бромгексин, верошпирон, слемоксин, флемоклав, осельтамивир, эргоферон, кагоцел, арбидол, лавомакс, гроприносин и т.д.

24 июля в Нур-Султан на самолете доставили очередную партию лекарств, которые применяют при лечении коронавируса, пневмонии и ряда других заболеваний. Дополнительно в город завезено порядка 120 тыс. упаковок медикаментов, к примеру, 32 тыс. противовирусных препаратов, 31.5 тыс. антикоагулянтов и т.д, передает zakon.kz.

Аптеки города дополнительно пополнятся такими видами лекарств, как ксарелто, кардиомагнил, азитромицин, аспирин, дексаметазон, бромгексин, верошпирон, слемоксин, флемоклав, осельтамивир, эргоферон, кагоцел, арбидол, лавомакс, гроприносин и т.д.

С середины июля в город было завезено порядка 90 тонн лекарств. Еще одна партия лекарств будет доставлена завтра (25 июля). Все лекарства после проверки (1-2 дня) распределяются в крупные сети аптек. Данные грузы не являются гуманитарными грузами. Акиматом дистрибьютерам аптечных сетей выделяются оборотные средства для закупа лекарств и оказывается помощь в транспортировке. Кроме того, в больницы и поликлиники для лечения коронавируса и пневмонии поступает дополнительное количество медоборудования.

По поручению главы государства работы по поставке медикаментов и закупку дополнительного количества медоборудования проводятся на регулярной основе.

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