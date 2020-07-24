112 медработникам назначена единовременная выплата в связи с заражением КВИ

Всего от МЗ в ГФСС поступило 123 заявки на выплату. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из г. Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей.

Единовременная соцвыплата из ГФСС на случай заражения COVID-19 или вирусной пневмонией, по состоянию на 24 июля, в размере 2 млн тенге назначена 112 медицинским работникам, задействованным в борьбе с COVID-19. Денежные средства уже перечислены 73 медработникам, еще 39 – направлены на выплату, передает zakon.kz.

Медработников, которым положена вышеуказанная выплата, определяют специальные комиссии при управлениях здравоохранения регионов и городов республиканского значения на основании результатов обследования заболевших медицинских работников. Общий свод заявок формирует Министерство здравоохранения РК.

Всего от МЗ в ГФСС поступило 123 заявки на выплату. В разрезе регионов наибольшее количество заявок поступило из г. Алматы (46), Алматинской (38) и Северо-Казахстанской (10) областей.

По оставшимся 11 заявкам идет дополнительная перепроверка данных со стороны МЗ. После предоставления уточненных данных этим медработникам сразу же будет произведено назначение выплаты.

Заявок по случаям смерти медицинского работника от коронавирусной инфекции, заболевания вирусной пневмонией, в ГФСС не поступало.

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