Специалисты озвучили первые результаты по мыльной пене в алматинской реке

Следующие результаты будут представлены 28 июля.

Эксперты РГП "Казгидромет" провели анализ проб одной из рек в Алматы, передает zakon.kz.

Ранее в сети распространялось видео, на котором городская река Каргалы была переполнена пеной.

По результатам анализа воды первого дня: температура воды составила 18,2ºC, водородный показатель 7,78, концентрация растворенного в воде кислорода 8,4 мг/дм3, прозрачность - 21 см, запах - 0 баллов, не свойственного природной воде запаха не обнаружено, вода прозрачная, - говорится в сообщении пресс-службы Министерства экологии, геологии и природных ресурсов.

Анализ качества воды будет проводиться по 44 физико-химическим показателям, включая главные ионы, биогенных, органических и неогранических веществ и тяжелых металлов.

Отмечается, что в настоящее время выполняется физико-химический анализ проб воды для определения тяжелых металлов, органических и биогенных веществ, биохимическое потребление кислорода за 5 суток и результаты будут представлены дополнительно 28 июля 2020г.

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