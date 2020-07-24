Эрдоган посчитал число прихожан мечети Айя-София
Турецкий лидер сообщил, что собор вернулся к своему первоначальному состоянию, "мечеть снова стала мечетью".
Фото : ntv.com.tr24 июля 2020, 21:10
В Айя-Софии в Стамбуле на первый намаз после изменения статуса из музея в мечеть 24 июля пришли 350 тысяч человек, передает zakon.kz со ссылкой на Укринформ.
Согласно информации, которую я только что получил, пятничный намаз посетили 350 000 человек, - заявил президент Турции Реджеп Эрдоган.
По его словам, Святую Софию могут посещать все желающие.
Теперь это место вернулось к своему первоначальному состоянию, мечеть снова стала мечетью. Теперь, надеюсь, оно продолжит служить всем верующим как мечеть. Для всех людей - местом, куда можно приходить и посещать как культурное наследие, - сказал Эрдоган.
После намаза в Святой Софии Эрдоган посетил место захоронения султана Фатиха Мехмета, который в 1453 году завоевал Константинополь и превратил собор Святой Софии в мечеть.
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