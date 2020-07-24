Стихийный отдых на пляжах Балхаша запрещен
На подъездах к озеру установят мобильные посты.
Фото : Pixabay24 июля 2020, 22:06
Согласно постановлению заместителя главного санврача Саркандского района Алматинской области, стихийный отдых на необорудованных пляжах озера Балхаш запрещен, передает zakon.kz.
При этом отдых в туристических базах, домах отдыха и санитарно-курортных организациях, при имеющихся оплаченных броней, разрешен.
Также будут установлены мобильные посты на автодорогах, ведущих к Балхашу.
Ранее был запрещен стихийный отдых на пляжах Алаколя.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033464-e5334cdc53a0a84df880f59d53477352
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...