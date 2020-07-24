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Стихийный отдых на пляжах Балхаша запрещен

На подъездах к озеру установят мобильные посты.

Фото : Pixabay24 июля 2020, 22:06

Согласно постановлению заместителя главного санврача Саркандского района Алматинской области, стихийный отдых на необорудованных пляжах озера Балхаш запрещен, передает zakon.kz.

При этом отдых в туристических базах, домах отдыха и санитарно-курортных организациях, при имеющихся оплаченных броней, разрешен.

Также будут установлены мобильные посты на автодорогах, ведущих к Балхашу.

Ранее был запрещен стихийный отдых на пляжах Алаколя.


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