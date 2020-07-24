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Ералы Тугжанов прибыл с рабочим визитом в Мангистаускую область

Правительственная делегация ознакомилась также с условиями проживания медработников в одной из гостиниц Актау.

Фото : -24 июля 2020, 22:16

По поручению главы государства для инспектирования эпидемиологической ситуации в регионах заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов с рабочим визитом прибыл в Мангистаускую область. В ходе поездки планируется посещение ряда медицинских учреждений области, встреча с медицинскими работниками региона, а также проверка складов ТОО "СК-Фармация" на предмет наличия запасов лекарственных препаратов, передает zakon.kz.

В ходе проверки складов ТОО "СК-Фармация" выявлен дефицит месячного запаса по двум видам лекарственных средств, необходимых для лечения КВИ и пневмонии - дексаметазона и преднизолона. Для решения данного вопроса поручено ТОО "СК-Фармация" совместно с акиматом Мангистауской области провести аудит отгруженных медикаментов в медучреждениях, а также обеспечить в кратчайшие сроки необходимый запас лекарственных препаратов.



Правительственная делегация ознакомилась также с условиями проживания медработников в одной из гостиниц Актау. На сегодняшний день в гостинице размещены специалисты, в том числе 11 откомандированных из других регионов военных врачей.



Во ходе встречи, медики рассказали об условиях проживания и работы, а также о стабильном уменьшении нагрузки в больницах благодаря введенным карантинным мерам в регионе. Заместитель Премьер-Министра выразил слова благодарности медикам за их неустанный труд на передовой против пандемии.

Стоит отметить, что для борьбы с с "COVID-19" в регион было привлечено 47 специалистов. Врачи работают в две смены и в рамках карантинных мер локализованно проживают в 15 гостиницах, обеспечены всем необходимым, в том числе средствами индивидуальной защиты.

Ранее Е. Тугжанов посетил Кызылординскую область, где провел оперативное совещание и проинспектировал ряд областных медицинских учреждений и аптеки.


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