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Выборы депутатов в Сенат будут обеспечены санитарной безопасностью

Выборы состоятся 12 августа.

Фото : Pixabay24 июля 2020, 22:24

Главный государственный санитарный врач Казахстана и глава ЦИК РК постановили обеспечить санитарную безопасность избирательного процесса депутатов Сената, передает zakon.kz.

Территориальным избирательным комиссиям областей, городов республиканского значения и столицы Республики, совместно с Главными государственными санитарными врачами областей, городов республиканского значения и столицы обеспечить санитарную безопасность избирательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, - говорится в постановлении.

Выборы состоятся 12 августа.

Ранее был опубликован список 58 кандидатов в депутаты Сената.


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