Выборы депутатов в Сенат будут обеспечены санитарной безопасностью
Выборы состоятся 12 августа.
Фото : Pixabay24 июля 2020, 22:24
Главный государственный санитарный врач Казахстана и глава ЦИК РК постановили обеспечить санитарную безопасность избирательного процесса депутатов Сената, передает zakon.kz.
Территориальным избирательным комиссиям областей, городов республиканского значения и столицы Республики, совместно с Главными государственными санитарными врачами областей, городов республиканского значения и столицы обеспечить санитарную безопасность избирательного процесса с учетом санитарно-эпидемиологической ситуации в регионах, - говорится в постановлении.
Выборы состоятся 12 августа.
Ранее был опубликован список 58 кандидатов в депутаты Сената.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033466-45792f3d8808305b1d4b92b56bdaa66e
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...