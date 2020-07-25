Ксиамоксуан - это шампуни и маски, которые буквально ворвались на рынок красоты, и за сравнительно короткое время стали очень популярными среди потребителей

В Казахстан завезли крупную партию контрафактного шампуня. Его использование может нанести серьезный вред здоровью. Об этом предупреждают в известной российской компании "Мануфактура волос". Утверждается, что завезённый товар - подделка, созданная по аналогу нового популярного средства для волос "Ксиамоксуан", передает zakon.kz.

Согласно сюжету AlmatyTV, опасный контрафакт появился на нашем рынке в феврале этого года и моментально разлетелся по торговым точкам. Ксиамоксуан - это шампуни и маски, которые буквально ворвались на рынок красоты, и за сравнительно короткое время стали очень популярными среди потребителей.

Официальный и единственный представитель на рынке стран СНГ - российская компания "Мануфактура волос". В Казахстане продукция, созданная на основе чайного дерева, появилась всего несколько месяцев назад.

Новое средство стали разбирать как горячие пирожки. Но на востребованный товар обратили внимание не только потребители, но и подпольные "цеховики". На полках магазинов тут же появился контрафактный аналог. С виду отличить его от оригинала не просто. Но содержимое способно нанести серьезный вред здоровью, предупреждают в компании, которая является официальным производителем. Там провели свое расследование и выяснили, что на казахстанском рынке значительно преобладает контрафакт.

К сожалению, в данный момент нам достоверно известно, что в Республику Казахстан, в частности в Алматы, завезено большое количество подделки, которое якобы ничем практически не отличается от оригинальной продукции, - говорит юрист ТОО "Мануфактура волос" РФ Александра Романцева.

Аналогичная информация была озвучена еще месяц назад. Тогда в компанию обратилась девушка и сообщила, что закупила почти 100 флаконов для дальнейшей реализации. Однако товар оказался поддельным.

Телефонный разговор между юристом компании и пострадавшей:

- Я через знакомую заказывала, я заказала маленькую партию масок. Мы заказали пополам. Сейчас мы эти маски уже отправили. Все в порядке. Они не будут продавать их.

- Вы их защищаете, почему они не будут их продавать?

- Ну, потому что они знают, что это паленый, это ненормально. Потому что магазин очень раскрученный.

То, что в крупных торговых точках продают несертифицированную косметику, убедилась и другая алматинка - Камила Жаманкулова. Девушка сообщила, что товар данной марки купила в одном из крупнейших торговых центров города. Но документ о соответствии качества ей якобы так и не предоставили.

Я купила маску для волос очень такую популярную в соцсетях. Но после покупки я, естественно, запросила сертификат качества. Чтобы убедиться, что товар соответствует всем нормам. К сожалению, сертификат мне не дали, объяснили это тем, что при покупке штучного товара сертификат не выдается. Позже выяснилось якобы сертификата вообще нет, - рассказывает Жаманкулова.

Девушка оказалась настырной и отправилась в другой торговый центр. Однако увидеть сертификат так и не удалось.

Становится понятно, нет никакой гарантии, что в солидном косметическом магазине вы не купите подделку. Между тем, контрафакт уже заполонил торговые центры, салоны красоты и широко рекламируется в социальных сетях. И, если вы заинтересованы приобрести именно сертифицированный продукт, стоит обратить внимание на советы официального дилера.

Прежде, чем приобрести наш шампунь или маску обязательно обратите внимание на коробку. Здесь изображено дерево, оно должно блестеть, а все остальное на коробке должно быть матового цвета. С тыльной стороны должен быть штрихкод и текст ТОО "Мануфактура волос". Это говорит о том, что товар легально завезен на территорию Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и России, - рассказали в компании, как оперативно определить контрафакт.

Официальный производитель предупреждает, что оптовые закупы должны проводиться в соответствии со следующими правилами: прежде, чем купить товар необходимо обратить внимание на голограмму и QR-код. После чего заполнить все необходимые бумаги. Покупать товар без документа соответствия опасно, как для бизнеса, так и для здоровья клиентов. Тем временем, подделками уже заинтересовались соответствующие органы, и каждая попытка продажи опасной подделки будет пресекаться законом, добавили в компании "Мануфактура волос".

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