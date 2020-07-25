Жителя Актау обвиняют в смерти трехлетнего ребенка

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

После ДТП в Актау, в котором погиб трехлетний ребенок, водителя могут лишить свободы, передает zakon.kz.

В сюжете AstanaTV говорится, что трагедия произошла ночью. Актау ночью. Мужчина вез супружескую пару с малышом с базы отдыха, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Медикам пришлось бороться за жизнь маленького пассажира прямо на месте, но, к сожалению, не смогли спасти. Известно, что легковушкой управлял знакомый семьи. Он был трезв.

Перевозили ребенка без детского автокресла. В Актау мама с ребенком приехали из Уральска навестить отца, работающего в прикаспийском городе.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок 3 лет. Данным фактом занимается управление дознания департамента полиции Мангистауской области. Так же назначена автотехническая экспертиза. Водитель находится под подпиской о невыезде, - рассказала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.

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