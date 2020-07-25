Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Жителя Актау обвиняют в смерти трехлетнего ребенка

Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото : Pixabay25 июля 2020, 00:39

После ДТП в Актау, в котором погиб трехлетний ребенок, водителя могут лишить свободы, передает zakon.kz.

В сюжете AstanaTV говорится, что трагедия произошла ночью. Актау ночью. Мужчина вез супружескую пару с малышом с базы отдыха, превысил скорость, не справился с управлением и врезался в металлическое ограждение. Медикам пришлось бороться за жизнь маленького пассажира прямо на месте, но, к сожалению, не смогли спасти. Известно, что легковушкой управлял знакомый семьи. Он был трезв.

Перевозили ребенка без детского автокресла. В Актау мама с ребенком приехали из Уральска навестить отца, работающего в прикаспийском городе.

В результате дорожно-транспортного происшествия погиб ребенок 3 лет. Данным фактом занимается управление дознания департамента полиции Мангистауской области. Так же назначена автотехническая экспертиза. Водитель находится под подпиской о невыезде, - рассказала пресс-секретарь ДП Мангистауской области Айгерим Ибатуллаева.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты