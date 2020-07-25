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В Костанае задержали женщину за пост в Instagram

Она распространяла фейковую информацию.

Фото : Pixabay25 июля 2020, 00:55

Жительницу Костаная задержали за публикацию недостоверной информации в Instagram, передает zakon.kz.

Согласно сюжету AstanaTV, в ее посте значилась сообщалось, что ночью самолёты распыляют над городом кислоту, которая якобы оседает в лёгких.

Как сообщили в местном департаменте полиции, по факту распространения заведомо ложной информации, связанной с пандемией, заведено уголовное дело. По этой статье "блогеру" может грозить штраф до тысячи МРП, это более двух с половиной миллионов тенге. Либо 400 часов общественных работ, либо лишение свободы до года.


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