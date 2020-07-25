В Костанае задержали женщину за пост в Instagram
Она распространяла фейковую информацию.
Фото : Pixabay25 июля 2020, 00:55
Жительницу Костаная задержали за публикацию недостоверной информации в Instagram, передает zakon.kz.
Согласно сюжету AstanaTV, в ее посте значилась сообщалось, что ночью самолёты распыляют над городом кислоту, которая якобы оседает в лёгких.
Как сообщили в местном департаменте полиции, по факту распространения заведомо ложной информации, связанной с пандемией, заведено уголовное дело. По этой статье "блогеру" может грозить штраф до тысячи МРП, это более двух с половиной миллионов тенге. Либо 400 часов общественных работ, либо лишение свободы до года.
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