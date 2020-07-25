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ВОЗ сообщила о рекордном приросте заболевших коронавирусом за сутки

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926.

Фото : Pixabay25 июля 2020, 01:01

Число случаев заражения коронавирусом в мире за последние сутки увеличилось более чем на 284 тысячи, скончались еще свыше 9,7 тысячи человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

За последние 24 часа в мире зафиксировали рекордные 284 196 новых случаев заражения коронавирусом и 9753 летальных исхода.

Накануне ВОЗ сообщала о новых 247 225 случаях COVID-19 и 7097 летальных исходах.

Согласно данным ВОЗ, общее число случаев заражения в мире достигло 15 296 926, по меньшей мере 628 903 пациента с подтвержденным COVID-19 скончались.

Больше всего случаев заражения зарегистрировано в Северной и Южной Америке - 8 121 700 и Европе - 3 170 382.


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