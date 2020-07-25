Другие страны не смогут закупить лекарство в достаточном объеме в ближайшее время.

Американский президент Дональд Трамп рассказал, что власти Соединенных Штатов скупили 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который используется для лечения вызываемого COVID-19 заболевания, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По сообщениям СМИ, США выкупили почти весь запас ремдесивира на три месяца вперед. Другие страны не смогут закупить лекарство в достаточном объеме в ближайшее время.

Моя администрация обеспечила контроль над 90% мировых запасов препарата "Ремдесивир", который обладает великолепным действием, — заявил глава государства на выступление Белом доме.

Во многих странах, в том числе США, Японии, Республике Корея, Индии, Израиле, Великобритании, Ремдесивир официально одобрен для использования при лечении больных коронавирусом. Изначально средство разрабатывалось для лечения гепатита С и других заболеваний.

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