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Мужчина завел рабов и сдавал их в аренду в Украине

"Пленники" работали только за спальное место и еду.

Фото : МВД УА25 июля 2020, 06:51

Житель Херсонской области незаконно удерживал выходцев из центральных и западных областей Украины, заставляя их бесплатно работать по 15 часов в день, сообщает zakon.kz со ссылкой на Газета.ru.

О том, что 30-летний украинец завел себе рабов, сообщили двое мужчин, которые смогли сбежать. Правоохранители выяснили, что в "трудовом лагере" находились 13 человек в возрасте от 19 до 53 лет, среди них две женщины. Все они жили в сарае в антисанитарных условиях, - пишет Страна.ua./quote]

Домовладелец называл себя бригадиром и сдавал своих "пленников" в аренду местным фермерам. Люди работали на полях под палящим солнцем с 05:00 утра и до сумерек.

По их словам, хозяин оказывал на них психологическое давление. Достойное вознаграждение за работу он обещал выплатить в конце летнего сезона. При этом деньги от фермеров мужчина забирал себе. "Пленники" работали только за спальное место и еду.

Открыто уголовное дело по статьям 146 Уголовного кодекса Украины ("Незаконное лишение свободы или похищение человека") и 149 ("Торговля людьми"). Правоохранительные органы продолжают следственные действия.


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