Казахстанцам напомнили о карте с фото и данными педофилов в стране

В Казахстане около 1600 педофилов отбывают наказание в тюрьмах.

По данным на конец прошлого года, на учете в правоохранительных органах состояли почти полторы тысячи педофилов и более 2800 насильников, сообщает zakon.kz.

В исправительных учреждениях Казахстана сейчас отбывают наказание около 1600 осужденных за преступления сексуального характера в отношении несовершеннолетних. Подробную информацию по всем этим делам, в том числе лица и имена насильников, можно увидеть на специальном сайте infopublic.pravstat.kz, - пишет "Хабар 24".

Электронную карту данных о педофилах Комитет по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры представил еще несколько лет назад. Там в открытом доступе раскладка по регионам и срокам совершения преступлений. Эту карту должен увидеть каждый родитель.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!