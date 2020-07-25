Найдено природное средство от КВИ, превосходящее множество препаратов

Ученые проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей.

Группа международных ученых пришла к выводу, что содержащийся в водорослях гепарин, способен блокировать коронавирус SARS-COV-2, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

По мнению ученых, он справляется с этой задачей лучше, чем препарат "Ремдесивир", который активно используют в США для лечения COVID-19.

Результаты исследования появились в журнале Cell Discovery 24 июля.

Ученые проверили противовирусную активность органических веществ, извлеченных из морских водорослей - трех вариантов гепарина и двух видов фукоиданов.

Оказалось, что гепарин по способности блокировать SARS-COV-2 превосходит множество противовирусных препаратов, в том числе "Ремдесивир".

В настоящее время считается, что инфекция COVID-19 начинается в носу, и любое из этих веществ может стать основой для создания антивирусного назального спрея. Это был бы способ лечения инфекции на ранней стадии или даже ее профилактики, - отметил один из авторов исследования автор работы профессор Политехнического института Ренсселера (США) Роберт Линхардт.

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