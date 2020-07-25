Профессиональные тренеры учат казахстанцев дыхательной гимнастике в режиме онлайн

Упражнения для дыхательных путей будут транслироваться в период карантина два раза в неделю.

Специально для желающих улучшить работу своих легких профессиональные тренеры, врачи и инструкторы йоги проводят дыхательную гимнастику онлайн, сообщает zakon.kz.

В занятиях могут участвовать все без исключения. Цель данного мероприятия – оказание помощи людям, страдающим от заболеваний дыхательных путей, профилактика заболеваний, а также предоставление населению достоверной информации о состоянии дыхательных путей, - пишет официальный сайт акимата Нур-Султана.

Занятия проводят спортивный врач Берик Саттикылыш, исполнительный директор федерации Пенчак Салат города Нур-Султана Жанат Туякбаев, профессиональный фитнес-тренер, тренер по дыхательной гимнастике Оксана Королева и тренер, основатель Sundar Yoga Сундар Апандиян.

В основе реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, лежит соблюдение режима питания, сна и физической активности, а также врачебных назначений. Физическая нагрузка предполагает направленную работу на различные системы организма, которые пострадали при болезни. Чаще всего это легкие, – сообщили в городском управлении физической культуры и спорта.

Поэтому физическая нагрузка и упражнения подбираются с учетом этой особенности, в каждом случае индивидуально врачом-реабилитологом.

Группа упражнений лечебной физкультуры при поражении легочной ткани направлена на стимуляцию кровообращения в группах мышц (межреберные, диафрагма, мышцы легочной ткани), участвующих в акте дыхания и поднятии выносливости. Именно через активное вовлечение мышц происходит активация восстановительных процессов и заживление пораженных участков, – отметили в управлении.

Упражнения для дыхательных путей будут транслироваться в период карантина два раза в неделю – во вторник и пятницу – в 19:00 на официальных страничках в социальных сетях управления физической культуры и спорта – @sport_nursultan, @elordasport. По окончании эфира видеоролики будут опубликованы на данной странице.

Онлайн-формат позволяет охватить неограниченное количество людей. Главное – иметь мобильный телефон, желание заниматься спортом и отличное настроение.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!