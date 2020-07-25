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Один человек погиб во время вооруженных беспорядков на базе ВВС США

В целях безопасности авиабазу закрыли.

Фото : AP Photo / AJ Mast25 июля 2020, 09:53

Один человек погиб, еще один получил ранения, в результате стрельбы на базе ВВС США во Флориде, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Сегодня на нашей базе произошли вооруженные внутренние беспорядки, в результате которых один человек погиб, один пострадал, — говорится в сообщении командира 1-го авиакрыла спецопераций авиабазы Херлберт-Филд в Facebook.

Ранее подразделение сообщало о стрельбе, после которой в целях безопасности базу закрыли.


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