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Столичные автоволонтеры развозят врачей и медсестер по домам пациентов

Они также осуществляют доставку бесплатных медикаментов пожилым людям и развозят продуктовые корзины.

Фото : gov.kz25 июля 2020, 12:10

Инициативная группа "Добро Нур-Султан" совместно с Ассамблей народа Казахстана и ОО "БлагоДарюАстана" организовали акцию "Помощь врачам", сообщает zakon.kz.

Как сообщает официальный сайт столичного акимата, в период карантина автолонтеры помогают мобильным бригадам поликлиник, развозят врачей и медсестер по домам пациентов, которые находятся на патронаже, а также осуществляют доставку бесплатных медикаментов пожилым людям. Кроме того, развозят продуктовые корзины.

В команде "Добро Нур-Султан" на сегодняшний день 60 волонтеров и 60 автоволонтеров. Ежедневно с 8:30 до 17:00 они ездят с врачами по вызовам, развозят продукты и школьные товары. Третье направление – мы ежедневно поставляем горячие обеды и напитки 140 медикам городского инфекционного стационара, – говорит руководитель инициативной группы волонтеров "Добро Нур-Султан" Адэма Есембаева.

Помимо этого, волонтеры работают с детьми, занимаются уборкой мусора, строят дом для малообеспеченной семьи, воспитывающей детей с ограниченными возможностями, а также приобретают лекарственные препараты для нуждающихся в период карантина.

В такое трудное для всех время помощь волонтеров пришлась как нельзя кстати. Они отвозят медработников к пациентам, которым необходимо доставить лекарства, сделать инъекции, выполнить процедуры. Это неравнодушные люди. Очень благодарны им за благородный труд, – говорит заведующая отделением профилактики и социально-психологической помощи городской поликиники № 3 Дина Касенова.

Волонтерская организация существует с 2018 года. За этот период проведено много полезных акций и мероприятий, о которых можно узнать в "Инстаграме" – @dobro.qz.


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