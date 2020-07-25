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В Шымкенте прошли масштабные дезинфекционные работы

Департамент по ЧС города Шымкента предоставил 27 единиц спецтехники.

Фото : zakon.kz.25 июля 2020, 12:30

В Шымкенте прошли масштабные дезинфекционные работы, сообщает zakon.kz

В ходе санитарных работ обработано свыше 2000 улиц, 1147 остановок, 45 мест массового отдыха – парки и скверы, а также дворовые территории 2171 многоэтажного дома.

Работы проводили специалисты коммунальных служб, военнослужащие с применением спецтехники. Работников обеспечили средствами для распыления дезинфекцирующей жидкости.

Участие в субботнике приняли и владельцы коммерческих объектов.

Всего в работам привлекли 94 единицы спецтехники, 170 средств распыления (50 – для работников коммунального предприятия «Шымкент жасыл қала», 40 – для военнослужащих, 80 – для сотрудников сервисных компаний). На обработку территорий было выделено 5 тонн хлорки и 600 литров уксусной кислоты.

Департамент по ЧС города Шымкента предоставил 27 единиц спецтехники. По семь машин работали на территории Абайского района, Енбекшинского и Каратауского районов и шесть – в Ал-Фарабийском.


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