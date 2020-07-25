Нашли провокаторов, призывавших к беспорядкам в Шорнаке

Пока задержаны четверо из шести установленных провокаторов.

Задержаны четверо из шести провокаторов, пытавшихся организовать беспорядки после бытового конфликта в поселке Шорнак. Об этом сообщил заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Как вчера и обещал Умирзак Шукеев жителям Шорнака, полиция нашла 4-х из 6-ти провокаторов, которые в социальных сетях и мессенджерах призывали людей к противоправным действиям. Выявления и поиски остальных продолжаются, – написал Сакен Калкаманов.

Более подробную информацию о задержании подозреваемых пообещали предоставить в ближайшее время в пресс-службе МВД РК.

Напомним, ранее в МВД заявили, что провокаторы пытаются использовать бытовой конфликт в поселке Шорнак для организации беспорядков. Сейчас полиция проверяет соцсети на предмет провокаций. Установлено шесть человек, причастных к распространению фейковых сообщений. Провокаторами рассылаются старые видео, а также призывы к совершению противоправных действий и насилию. Полиция напоминает, что за подобные действия законодательством предусмотрена уголовная ответственность.

Как ранее сообщалось, в поселке Шорнак, прилегающем к городу Кентау Туркестанской области, произошел бытовой конфликт. Он был предотвращен полицейским – участковым инспектором города Кентау, прибывшим первым на место происшествия. Несмотря на полученные травмы и активное неповиновение граждан, полицейский не допустил применения силы и огнестрельного оружия.

Телесные повреждения камнями получили участковый инспектор и три сельчанина. Им оказали медицинскую помощь. В ходе проведенных розыскных мероприятий оперативниками криминальной полиции установлены и задержаны четверо граждан. Из них судом санкционирован арест двух подозреваемых – участников с обеих сторон конфликта.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. По факту хулиганства ведется досудебное расследование.

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