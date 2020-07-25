Смертельное ДТП с участием велосипедиста расследуют в Алматы

Представитель потерпевшей стороны утверждает, что дело расследуется вопиюще непрофессионально, а полицейские говорят, что ведут следствие очень тщательно и объективно.

Казахстанцы в социальных сетях горячо обсуждают расследование дела о гибели велосипедиста в ДТП в Алматы. Представитель потерпевшей стороны утверждает, что дело расследуется вопиюще непрофессионально, а полицейские говорят, что ведут следствие очень тщательно и дело находится на контроле у руководства городского ДП, сообщает zakon.kz.

Пользователь facebook Гульжан Сабыкенова обратилась к алматинцам с просьбой оказать помощь в расследовании ДТП, в котором погиб супруг ее подруги. По ее словам, родным погибшего мужчины нужны не только свидетельские показания очевидцев, но и юридическая помощь, так как полицейские, по ее мнению, со своими обязанностями не справляются.

В ночь с 19 на 20 июля, 23-летний парень на белом Рено Дастер насмерть сбил мужчину на электрическом велосипеде. Ищем свидетелей ДТП и нужны любые видеоматериалы. Также нужна юридическая помощь! На подругу оказывается давление со стороны следователей, их уже дважды поменяли. Номера с автомашины сразу же сняли. Камеры "Сергек", находящиеся рядом с местом происшествия, якобы, не работают. Никакие следственные мероприятия не ведутся, а наоборот, происходит заметание следов. Пользуясь её интеллигентностью, следователь орет на неё, чтобы она сама притащила (дословно) свидетелей. Что происходит? За что они получают заработную плату. В эти дни она занималась похоронами, да бегает по объектам, ищет видеофиксацию. Почему она должна записываться на приём к следователю, чтобы написать заявление? Разве не должно быть наоборот? Четверо детей остались без отца, младшей 3 годика. Свяжитесь пожалуйста с семьей погибшего, если вы что-то видели или слышали, – написала автор поста.

За официальными комментариями по данному факту журналист zakon.kz обратился в пресс-службу Департамента полиции Алматы. В ведомстве сообщили, что расследование проводится в строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход следствия находится на контроле руководства городского ДП.

Данный факт имел место 19 июля 2020 года в 23 часа 45 минут в Ауэзовском районе Алматы. Водитель автомашины марки Renault – гр.Т., 1997 года рождения, следуя по улице Навои, напротив дома 72, допустил наезд на велосипедиста – гр. Ф., 1980 года рождения. От полученных травм, несовместимых с жизнью, велосипедист скончался на месте происшествия. В настоящее время данный факт расследуется ОРДТП Управления дознания ДП города Алматы. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будут установлены обстоятельства наезда. Вместе с тем, дознавателем осуществляется сбор необходимых доказательств, в том числе данных с камер видеонаблюдения ЦОУ ДП, а также объектов, расположенных рядом с местом ДТП, а также устанавливаются очевидцы указанного происшествия. Расследование проводится в строгом соблюдении принципов всесторонности, полноты и объективности. Ход следствия находится на контроле руководства Департамента полиции, – сообщили в пресс-службе ДП Алматы.

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