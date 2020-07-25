Руководитель региона отметил, что на сегодняшний день ведется строительство больниц в Жылыойском, Курмангазинском районах.

Аким Атырауской области Махамбет Досмухамбетов встретился с молодыми врачами, сообщает zakon.kz.

55 специалиста, окончивших интернатуру и резидентуру, приступили к работе в лечебных учреждениях города Атырау и районов, - сообщает служба коммуникаций Атырауской области.

В ходе встречи с молодыми специалистами руководитель региона Махамбет Досмухамбетов отметил, что медицинская отрасль переживает тяжелый период. В настоящее время в области насчитывается 9000 врачей, в том числе 2000 медицинских специалиста привлекаются к борьбе с пандемией.

Кроме того, в регионе не хватает 278 врачей. На сегодняшний день ведется строительство больниц в Жылыойском, Курмангазинском районах. Кроме того, будет открыто здание, прилегающее к Атыраускому кардиоцентру.

Мы всегда будем держать в приоритете подготовку специалистов в области медицины и образования, - сказал Махамбет Досмухамбетов.

Отметив, что социальная поддержка молодых специалистов будет продолжена. Как ранее сообщал руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров, в регион прибудут 122 молодых специалиста. В настоящее время половина из них уже приступила к работе.

В связи с пандемией коронавируса ожидается дополнительная помощь молодых специалистов. Заработная плата специалистов будет выплачиватся на уровне, указанном в законе. В случае, если приступит к работе в инфекционном или провизорном стационаре, будет выделятся надбавки в соответствии с приказом Министерства здравоохранения. Специалисты будут обеспечены жильем, по запросу руководителей лечебных учреждений, - подчеркнул руководитель управления здравоохранения Атырауской области Нурлыбек Кабдыкапаров.

Насыр и Альбина Онгарбаевы - семейная пара, которая работает в "красной" зоне. Молодые специалисты, выбравшие специальность врача, уроженцы Актобе.

Мы приступили к работе 20 июля. Сейчас работаем в провизорном стационаре при Атырауской областной больнице. Принимаем больных и контролируем их состояние. Заполняем документы, касающиеся истории болезни. В настоящее время мы проживаем в гостинице "Достык", арендованном областным акиматом. Организован автобусный маршрут, который доставляет врачей в больницу и обратно. На сегодняшний день ситуация стабилизируется, количество больных уменьшается. Мы рады, что в таких непростых условиях мы оказываем помощь населению, - говорит Насыр и Альбина Онгарбаевы.

Еще один специалист, который работает в провизорном стационаре - Дмитрий Ли. По специальности хирург, Дмитрий Ли отметил, что его устроили в общежитие.

Нас обеспечили трехразовым питанием и защитными средствами. В связи с отсутствием опыта, мы назначаем лечение, консультируясь с наставниками, - сказал Дмитрий Ли.

Стоит отметить, что в настоящее время 11 молодых специалиста из 53, которые окончили медицинскую академию, приступили к работе в стационаре больнице, а 27 из них начали работу поликлиниках, оказывающих первичную медицинскую помощь. Остальные 15 специалистов направлены в районы.

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