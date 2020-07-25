Землетрясение произошло в Алматинской области
Сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Фото : из открытых источников25 июля 2020, 14:13
25 июля 2020 года в 13 час 32 мин Алматинского времени зарегистрировано землетрясение, сообщает zakon.kz.
Эпицентр землетрясения расположен в 122 км на восток от Алматы на территории Кегенского района Алматинской области, - говорится в сообщении ГУ "СОМЭ КН МОН РК".
Энергетический класс землетрясения 9.1.
Магнитуда MPV 3.2.
Координаты эпицентра 43.11° с.ш. 78.41° в.д.
Глубина 5 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Ощущалось с.Саты, Кгенского района - 2 балла.
Департаментом по ЧС Алматинской области оповещены местные исполнительные органы, ДП, прокуратура, Казселезащита и другие организации, для уточнения обстановки на вверенных территориях, сообщений о разрушениях и жертвах не поступало.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5033506-98231de510a5bd22c4c6ff1da8cd1fa1
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...