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Турецкая фура сгорела дотла на трассе в Акмолинской области

Водитель успел спастись.

Фото : из соцсетей25 июля 2020, 14:42

Груженная строительной пеной турецкая фура дотла сгорела в Акмолинской области, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС Акмолинской области, 25 июля 2020 года на 1 169 километре трассы республиканского значения «Алматы-Екатеринбург» произошло возгорание автомашины марки Mercedes-Benz и прицепа.

Водитель, гражданин Турции, успел спастись. Турецкая фирма везла строительную пену из Турции в Нур-Султан. Площадь возгорания 60 кв. метров в результате пожара огнем уничтожена автомашина и прицеп, а также строительная пена. В тушении горящей машины принимали участие пожарные расчеты Астраханского района. Время ликвидации 10 часов 10 мин, – сообщили в пресс-службе областного ДЧС.

В ведомстве дополнили, что материальный ущерб и причина пожара устанавливается.


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