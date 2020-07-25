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Ситуацию по КВИ на осень спрогнозировали в России

Эксперт российского Минздрава считает, что рост заболеваемости возможен, но он не будет таким значительным, каким был весной.

Фото : lenta.ru25 июля 2020, 15:02

Главный внештатный инфекционист Минздрава России Владимир Чуланов поделился с журналистами своим мнением о ситуации с распространением КВИ осенью, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

По словам Владимира Чуланова, осенью возможен подъем заболеваемости коронавирусной инфекцией, однако он не будет таким значительным по сравнению с тем, который наблюдался весной.

Правильнее говорить не о второй волне, а о возможном подъеме заболеваемости в период сезонного повышения острых респираторных заболеваний. Мы знаем, что когда формируются новые коллективы в осенний сезон - школьные коллективы, студенческие коллективы, рабочие коллективы, то создаются условия для распространения воздушно-капельных инфекций, в том числе и коронавирусной инфекции. И это может привести к некоторому подъему заболеваемости. Значительного подъема, наблюдавшегося ранее, мы не ожидаем, - сказал он.

Чуланов также напомнил, что для предотвращения возможного распространения коронавирусной инфекции на курортах необходимо соблюдать рекомендованные ранее меры: носить маски в общественных местах, стараться соблюдать социальную дистанцию, а также тщательно мыть руки и использовать антисептики для обработки рук.


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