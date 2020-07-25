В девяти регионах Казахстана объявили штормовое предупреждение

Ожидаются грозы, ветра и жара.

РГП "Казгидромет" объявил штормовое предупреждение в девяти регионах Казахстана, передает zakon.kz.

Днем 26 июля на юге Актюбинской области ожидается гроза, ветер северный, северо-западный порывы 16 м/с.



Утром и днем 26 июля в Костанайской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ночью и утром местами туман. Ветер северо-восточный местами 15-20 м/с.



26 июля в Акмолинской области местами ожидаются гроза, ветер северо-западный, 15-20 м/с. Ночью и утром местами ожидается туман.

г. Нур-Султан: 26 июля ночью и утром ожидаются гроза, туман.



26 июля в Восточно-Казахстанской области местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный местами 15-20 м/с.



Утром и днем 26, сутки 27 июля Жамбылской области местами ожидается гроза, шквал. 26, 28 июля ветер северо-восточный, северный днем 15-20 м/с.

г. Тараз: днем 26, ночью 27 июля ожидается временами гроза.



26-27 июля Карагандинской области местами ожидаются гроза, шквал, град. Ветер северо-западный, западный, местами 15-20, порывы 23-28 м/с. На юге области сохраняется чрезвычайная высокая пожарная опасность.



26 июля в Северо-Казахстанской области местами гроза. Ночью и утром местами туман.



Днем 26 июля в Кызылординской области сохраняются сильная жара 40-41 градус, чрезвычайная пожароопасность.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!