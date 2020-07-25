Пойман беспилотником. Преступник пытался попасть в Казахстан
Он разыскивался за совершение умышленного причинения вреда здоровью.
Фото : Pixabay25 июля 2020, 17:37
Пограничниками Департамента ПС КНБ по Жамбылской области с использованием беспилотного летательного аппарата и при содействии добровольных дружин обнаружен и задержан нарушитель государственной границы, передает zakon.kz.
Согласно информации пресс-службы КНБ, в ходе выяснения обстоятельств установлено, что гражданин Кыргызстана разыскивается органами внутренних дел за совершение умышленного причинения вреда здоровью.
В настоящее время проводятся следственные действия по факту незаконного пересечения государственной границы Казахстана.
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