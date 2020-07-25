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Пойман беспилотником. Преступник пытался попасть в Казахстан

Он разыскивался за совершение умышленного причинения вреда здоровью.

Фото : Pixabay25 июля 2020, 17:37

Пограничниками Департамента ПС КНБ по Жамбылской области с использованием беспилотного летательного аппарата и при содействии добровольных дружин обнаружен и задержан нарушитель государственной границы, передает zakon.kz.

Согласно информации пресс-службы КНБ, в ходе выяснения обстоятельств установлено, что гражданин Кыргызстана разыскивается органами внутренних дел за совершение умышленного причинения вреда здоровью.

В настоящее время проводятся следственные действия по факту незаконного пересечения государственной границы Казахстана.


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