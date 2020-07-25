В Нур-Султане выявили 227 нарушений карантина

В Нур-Султане зафиксировали 227 нарушений карантинного режима за неделю, передает zakon.kz.

Согласно данным МВД РК, мобильными группами, в числе которых полицейские, эпидемиологи, волонтеры, представители местных исполнительных органов выявлено 227 нарушений карантина, из них 146 за нарушение обязательного требования по ношению масок и соблюдению социальной дистанции и 81 нарушений карантина субъектами предпринимательства, которые осуществляли деятельность в запрещенное время.

24 июля текущего года в 22:25 часов выявлена работа кафе по улице Сарайшык, которое принимало посетителей. Материал в отношении администратора заведения направлен в Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг по городу Нур-Султан. Также выявлен факт нарушения санитарных норм, где в ночное время в 23.09 часов функционировал и принимал клиентов ресторан по улице Туран. В настоящее время материал направлен в

Департамент контроля качества и безопасности товаров и услуг для рассмотрения вопроса о привлечении директора ресторана к административной ответственности по статье 425 КРКоАП.