Свыше 2 тыс. жителям Байконыра оплатят расходы за коммунальные услуги

В комуслуги входят: отопление, освещение, холодная вода, горячая вод, канализация, вывоз ТБО, газ.

Свыше 2 тыс. жителей Байконыра получат компенсации за расходы на коммунальные услуги за два месяца, передает zakon.kz.

Возмещение производится в размере 15 000 тенге ежемесячно за апрель, май, когда в стране был объявлен режим чрезвычайного положения.

В период с 14 мая по 25 июня в городе Байконыр через Сall-центр проведена работа по приему заявок от жителей из категории лиц, имеющих право на оплату коммунальных услуг и проживающих вместе с ними членов семьи, в результате согласно поданным заявкам сформирован список 2083 граждан РК, жителей города Байконыр,и на возмещение коммунальных услуг, из республиканского бюджета выделено 62,5 млн. тенге.

В настоящее время ресурсоснабжающим организациям города таким как, ГУП ПО "Горводоканал", ГУП ПЭО "Байконурэнерго", ГУПЖХ, АО "КазТрансГазАймак" перечислены денежные средства в размере 62 490 тыс. тенге, ведется работа по внесению на лицевые счета денежных средств по коммунальным услугам(отопление, освещение, холодная вода, горячая вод, канализация, вывоз ТБО, газ) за апрель, май месяцы в размере 30 000 тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!