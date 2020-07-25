Анкара осудила "антитурецкие" заявления Греции по собору Святой Софии
В турецком МИД говорят, что Греция - единственная страна, чье давление на мусульманское меньшинство прописано в решениях ЕСПЧ.
Фото : DW25 июля 2020, 19:52
Действия властей Греции провоцируют антитурецкие настроения в обществе. Об этом заявили в МИД Турции после критики с греческой стороны изменения статуса Святой Софии, передает zakon.kz.
Греция - единственная европейская страна, чье давление на мусульманское турецкое меньшинство в этой стране прописано в решениях ЕСПЧ, которая закрывает глаза на снос исторических мечетей на своей территории и не имеет мечетей в столице, - сказал представитель МИД Турции Хами Аксой.
Святая София остается открытой для всех, а ее превращение в мечеть не противоречащей положениям о защите исторического наследия, добавил Аксой.
Открытие Святой Софии для поклонения соответствует требованиям Конвенции об охране культурного и природного наследия ЮНЕСКО 1972 года, - добавил представитель турецкой стороны.
Кроме того, в Анкаре осудили инцидент с сожжением турецкого флага в Греции и убеждены, что заявления Греции свидетельствуют о безрезультатных попытках проснуться от византийской мечты, от которой не удается избавиться 567 лет.
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