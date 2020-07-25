Пентагон намерен раскрыть собранные данные об НЛО

Согласно документу, специальной группе необходимо "стандартизировать данные и отчеты" о наблюдениях за неопознанными летающими объектами.

Специальная Группа по изучению неопознанных летающих объектов при Пентагоне раскроет часть собранных данных, передает zakon.kz со ссылкой на The New York Times.

Согласно документу, группе необходимо "стандартизировать данные и отчеты" о наблюдениях за неопознанными летающими объектами (НЛО) и сообщить общественности по крайней мере о некоторых своих выводах в течение шести месяцев после разрешения разведки.

Группа была создана в 2017 году. Ей предшествовала другая программа — "Расширенная программа для идентификации угроз аэрокосмической отрасли", которая официально была завершена в 2012 году. Однако люди, работавшие в ней, утверждали, что программа продолжала функционировать и после закрытия. Позже Минобороны это подтвердило, передает NYT.

По словам сотрудника программы, Эрика Дэвиса, который работал в ней с 2007 года, в некоторых случаях экспертиза не могла установить источник найденных объектов. Это заставило его прийти к выводу об их внеземном происхождении. Дэвис также рассказал, что проводил закрытый брифинг для Минобороны по вопросу поиска "транспортных средств не из этого мира, которые не были сделаны на Земле".

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