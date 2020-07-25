Первую инъекцию сделали в сентябре 2019 года.

Начальник отдела медицинской части Департамента уголовно исполнительной системы ВКО Рашат Мухаметкалиев рассказал, как и кому проводится химическая кастрация в колониях ВКО, передает zakon.kz.

Первую инъекцию по химической кастрации мы сделали 19.09.2019 года педофилу, который пытался изнасиловать 8 летнюю девочку в Урджарском районе ВКО. Ему по приговору суда вынесли 15 лет колонии строгого режима с назначением химической кастрации, - говорит Мухаметкалиев.

В 2018 году находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина отвел 8 летнюю девочку в безлюдные место и хотел изнасиловать малолетнего ребенка. На крики девочки откликнулись двое мужчин и преступные деяния мужчины были пресечены. Они задержали мужчину и спасли ребенка от изнасилования.

Осужденному проводим химическую кастрацию с сентября 2019 года. Препарат (Андрокур депо) осужденный получает каждые 12 дней. О получении препарата он сам лично расписывается в журнале. На получение препарата осужденный приходит сам и на процедуре ведет себя спокойно без агрессии, - рассказывает Мухаметкалиев.

Он добавил, что недавно начали делать химическую кастрацию второму педофилу, который был осужден за изнасилования 11 летнего пасынка.

Этот препарат снижает уровень тестостерона в крови и снижает влечения пациента. Каждые три месяца врачи проводят обследование осужденного педофила чтобы определить действия препарата на организм. После всех анализов каждые полгода специалисты на судебно-психологической экспертизе решают вопрос о продлевании химической кастрации осужденному, - добавил Мухаметкалиев.

С осужденным до выхода на свободу проводится ряд необходимых мероприятий по установке на учет в органах здравоохранения и полиции.

По месту жительства будут колоть препарат до полного отсутствия влечения т.е. уровень тестостерона свести на "0" больного с педофилией, - заключил Мухаметкалиев.

C осужденными, совершившими преступления насильственного характера над детьми, психологами колонии строгого режима ДУИС по ВКО проводится на постоянной основе индивидуальная психологическая беседа, касаемая личных переживаний, психодиагностика, сеансы нервно-мышечной релаксации, релаксации на "Майнд-машине", с помощью музыки. Также проводятся индивидуальные тренинговые занятия.

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