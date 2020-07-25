Президент Бразилии излечился от коронавируса

65-летний бразильский лидер подхватил коронавирус в начале июля.

Президент Бразилии Жаир Болсонару, который ранее заболел COVID-19, получил отрицательный результат теста на наличие коронавируса, передает zakon.kz.

Болсонару написал в Twitter, что его ПЦР-тест оказался отрицательным. Он сопроводил сообщение фотографией, на которой сидит за столом с тестом в руках и поднятым вверх большим пальцем.

65-летний бразильский лидер подхватил коронавирус в начале июля. Тогда он сообщил, что у него поднялась температура и была слабость. Тест подтвердил, что он болен COVID-19. При этом легкие были не затронуты инфекцией.

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