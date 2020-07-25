Полицейского, подозреваемого в изнасиловании в Балхаше, задержали

Глава МВД взял дело на контроль.

Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев поручил начать досудебное расследование и провести проверку по факту непринятия полицейскими заявления об изнасиловании, передает zakon.kz.

Согласно сообщениям общественного фонда "НеМолчиkz, сотрудник полиции подозревается в изнасиловании несовершеннолетней девушки. По их данным, полиция отказывается заводить дело, мотивируя тем, что они не могут завести дело на своего сотрудника и направляют документы в УСБ ДП Карагандинской области.

Пресс-секретарь МВД Айгерим Уразалиева утверждает, что Тургумбаев поручил Департаменту собственной безопасности начать досудебное расследование и провести проверку по факту непринятия полицейскими Балхаша заявления от матери несовершеннолетней. Дело было взято на особый контроль.

Сразу создана оперативно-следственная группа, которая была направлена в г. Балхаш. Сегодня утром подозреваемый был задержан. Кстати, он уже собирался выехать за пределы Карагандинской области. Сейчас он водворен в ИВС и дает показания, - написала в Facebook Уразалиева.

"В органах внутренних дел нет места тем, кто позорит честь и достоинство офицера! Закон – един для всех, и расследование будет объективным", - прокомментировал произошедшее министр Ерлан Тургумбаев.

В рамках расследования будет также определена степень ответственности должностных лиц, в подчинении которых работал подозреваемый.

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