Умер казахстанский тяжелоатлет Василий Мажейков

Он становился чемпионом СССР и брал серебряные медали на чемпионатах Европы и мира.

Фото : Instagram

Известный казахстанский тяжелоатлет Василий Мажейков умер на 72-м году жизни, передает zakon.kz со ссылкой на пост Федерации тяжелой атлетики Казахстана в Instagram. Мажейков являлся воспитанником кызылординской школы тяжелой атлетики. Становился чемпионом СССР (1975). Завоевал серебряные медали на чемпионатах Европы и мира (1975). Получил звание мастера спорта СССР международного класса (1975).

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