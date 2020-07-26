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Умер казахстанский тяжелоатлет Василий Мажейков

Он становился чемпионом СССР и брал серебряные медали на чемпионатах Европы и мира.

Фото : Instagram26 июля 2020, 00:05

Известный казахстанский тяжелоатлет Василий Мажейков умер на 72-м году жизни, передает zakon.kz со ссылкой на пост Федерации тяжелой атлетики Казахстана в Instagram.

Мажейков являлся воспитанником кызылординской школы тяжелой атлетики. Становился чемпионом СССР (1975). Завоевал серебряные медали на чемпионатах Европы и мира (1975).

Получил звание мастера спорта СССР международного класса (1975).


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