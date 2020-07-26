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Опубликовано обращение родителей девочки, похищенной в Сатпаеве

Они просят перестать публиковать фотографию их дочери.

Фото : Pixabay26 июля 2020, 00:51

Родители пятилетней девочки, которую похитили в Сатпаеве обратились к согражданам с обращением, передает zakon.kz.

Обращение было опубликовано на странице уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин в Instagram.

Авторы публикации поблагодарили волонтеров и общественность Сатпаева за проявленное неравнодушие и помощь в поиске девочки.

На сегодняшний день состояние дочери оценивается как хорошее. С нами ежедневно работают психологи и профильные врачи, - говорится в обращении.

Они отметили, что Саин помогает им с поиском специалистов и в организации правовой защиты.

Также добавили, что не нуждаются в финансовой помощи.

В конце хотелось бы попросить перестать тиражировать фотографии нашей дочери, обсуждать это в комментариях и распространять различную недостоверную информацию. Мы хотим поскорее забыть то, что произошло. Огромная просьба не организовывать сборов, различных собраний, мы не хотим, чтобы наша беда стала причиной других бед - это ложится огромным ударом на нашу семью и с каждым разом напоминает о том злополучном дне, - говорится в публикации.

23 июля в полицию города Сатпаев поступило заявление о пропаже 5-летней девочки. Ребенка обнаружили в квартире многоэтажного дома. Подозреваемый задержан.

На произошедшее остро отреагировали жители города, которые собрались на месте происшествия и пытались устроить самосуд на подозреваемым.

В настоящее время обстановка в городе стабильная.

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Спасибо всем, кто поддержал семью девочки! ???????? #Repost @etozhez • • • • • • Satpayev Обращение родителей Айсезим к общественности городов Жезказгана и Сатпаева.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ В первую очередь мы - семья Сулеймен в лице родителей Манара и Отеубай хотим выразить благодарность волонтерам и общественности города за проявленное неравнодушие и помощь в поиске нашей дочери. Благодаря вам мы смогли найти Айсезим оперативно.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Спасибо Вам за слова поддержки в адрес Айсезим и нашей семьи. На сегодняшний день состояние дочери оценивается как хорошее. С нами ежедневно работают психологи и профильные врачи. Ежедневно мы поддерживаем связь с Уполномоченной по правам ребенка в РК @aruzhan_sain, она оказывает помощь в части поиска необходимых специалистов, больницы для реабилитации, а также помогает в организации правовой защиты и адвокатов.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Отдельную благодарность выражаем ТОО «Корпорация Казахмыс» за оказываемую в данный момент помощь. Руководство компании приняло решение покрыть все расходы на реабилитацию и восстановление Айсезим. В финансовой помощи мы не нуждаемся. ⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Корпорация оказывают полную психологическую и финансовую поддержку.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ В конце хотелось бы попросить перестать тиражировать фотографии нашей дочери, обсуждать это в комментариях и распространять различную недостоверную информацию. Мы хотим поскорее забыть то, что произошло. Огромная просьба не организовывать сборов, различных собраний, мы не хотим, чтобы наша беда стала причиной других бед - это ложится огромным ударом на нашу семью и с каждым разом напоминает о том злополучном дне.⁣⁣⠀ ⁣⁣⠀ Спасибо всем!⁣⁣⠀

Публикация от Аружан Саин (@aruzhan_sain) 25 Июл 2020 в 10:38 PDT


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