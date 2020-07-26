Опубликовано обращение родителей девочки, похищенной в Сатпаеве

Они просят перестать публиковать фотографию их дочери.

Родители пятилетней девочки, которую похитили в Сатпаеве обратились к согражданам с обращением, передает zakon.kz.

Обращение было опубликовано на странице уполномоченного по правам ребенка в Казахстане Аружан Саин в Instagram.

Авторы публикации поблагодарили волонтеров и общественность Сатпаева за проявленное неравнодушие и помощь в поиске девочки.

На сегодняшний день состояние дочери оценивается как хорошее. С нами ежедневно работают психологи и профильные врачи, - говорится в обращении.

Они отметили, что Саин помогает им с поиском специалистов и в организации правовой защиты.

Также добавили, что не нуждаются в финансовой помощи.

В конце хотелось бы попросить перестать тиражировать фотографии нашей дочери, обсуждать это в комментариях и распространять различную недостоверную информацию. Мы хотим поскорее забыть то, что произошло. Огромная просьба не организовывать сборов, различных собраний, мы не хотим, чтобы наша беда стала причиной других бед - это ложится огромным ударом на нашу семью и с каждым разом напоминает о том злополучном дне, - говорится в публикации.

23 июля в полицию города Сатпаев поступило заявление о пропаже 5-летней девочки. Ребенка обнаружили в квартире многоэтажного дома. Подозреваемый задержан.

На произошедшее остро отреагировали жители города, которые собрались на месте происшествия и пытались устроить самосуд на подозреваемым.

В настоящее время обстановка в городе стабильная.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!