В Португалии создали убивающую коронавирус маску

Маска имеет некое инновационное покрытие, которое на 99% нейтрализует коронавирус, когда он вступает в контакт с тканью.

Институт молекулярной медицины в Лиссабоне объявил, что разработал первую защитную маску, способную нейтрализовать коронавирус, передает zakon.kz со ссылкой на La Razon.

Утверждается, что речь идет о высокоэффективной многоразовой маске. Она разработана с использованием специальной ткани, которая состоит из нескольких различных водонепроницаемых слоев. Проведенные испытания подтвердили эффективность маски при защите от коронавирусной инфекции.

Маска имеет инновационное покрытие, которое нейтрализует вирус SARS-CoV-2, когда он вступает в контакт с тканью. Эффект, который сохраняется после того, как ткань подвергается 50 стиркам, - сообщили в институте.

В ходе испытаний исследователи опускали маску в раствор с молекулами коронавируса, при этом 99% из них теряли свои свойства спустя час.

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