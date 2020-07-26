Американские военные случайно подбили свой танк на учениях
В результате инцидента пострадал один член экипажа подбитого танка.
Фото : U.S. Army/Sgt. Kevin Bromley26 июля 2020, 01:53
Американский танк M1 Abrams в ходе учений случайно подбил аналогичный танк из своей части, сообщает zakon.kz со ссылкой на Military Times.
В результате инцидента пострадал один член экипажа подбитого танка, ему была немедленно оказана медицинская помощь, указано в сообщении. Пострадавший находится в стабильном состоянии и идет на поправку.
В ходе отработки стрельбы по движущимся мишеням танк M1 Abrams выстрелил по танку из своей части 120-миллиметровым снарядом с расстояния около 2,6 км.
В настоящее время ведется расследование.
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