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Американские военные случайно подбили свой танк на учениях

В результате инцидента пострадал один член экипажа подбитого танка.

Фото : U.S. Army/Sgt. Kevin Bromley26 июля 2020, 01:53

Американский танк M1 Abrams в ходе учений случайно подбил аналогичный танк из своей части, сообщает zakon.kz со ссылкой на Military Times.

В результате инцидента пострадал один член экипажа подбитого танка, ему была немедленно оказана медицинская помощь, указано в сообщении. Пострадавший находится в стабильном состоянии и идет на поправку.

В ходе отработки стрельбы по движущимся мишеням танк M1 Abrams выстрелил по танку из своей части 120-миллиметровым снарядом с расстояния около 2,6 км.

В настоящее время ведется расследование.


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