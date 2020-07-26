Российский сериал обвинили в "пропаганде ЛГБТ и феминизма"

Создатели объяснили, что сериал поднимает многие социальные проблемы, несет глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей.

Общественный уполномоченный по защите семьи Ольга Баранец направила жалобу в МВД и Роскомнадзор на сервис more.tv, разместивший российский сериал "Чики", сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

По словам Баранец, сериал "направлен на пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений и феминизма" и, несмотря на это, находится в открытом доступе в сети. Она обратила внимание на то, что главные героини фильма работают проститутками, и сериал содержит "сцены физического и психологического насилия".

Также ее возмутило то, что "много внимания в сериале уделено гомосексуальной половой ориентации" несовершеннолетнего персонажа и "одобрительное и равнодушное отношение матери" к его поведению.

Кроме того, Баранец указала на наличие в сериале героев мужского пола, выступающих в качестве "исключительно сутенеров, бывших уголовников, бандитов", а также "безвольных и ни на что неспособных личностей". Омбудсмен увидела в этом "пропаганду феминизма" и действия, направленные на унижение по признаку пола, возбуждение ненависти и вражды.

Ольга Баранец просит ведомства привлечь владельцев и администраторов платформы, предоставляющих свободный доступ к сериалу, к административной ответственности.

В кинокомпании "НМГ Студия" и сервисе more.tv сообщили, что официальных запросов и претензий к ним не поступало.

Посмотреть полную версию сериала можно только оформив платную подписку в соответствии с пользовательским соглашением сервиса. В каждой серии обозначены возрастные ограничения 18+, - отметили там.

Также в "НМГ Студии" и more.tv добавили, что сериал поднимает многие социальные проблемы, несет глубокий смысл о необходимости корректировки социальных ролей и обращает внимание на роль семьи в воспитании детей.

Фотографии заявления она разместила на своей странице в Instagram.

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