Новости
В других СМИ
Загрузка...
Новости партнеров

Северокорейские власти сообщили о возможном проникновении КВИ в страну

Ким Чен Ын закрыл город Кэсон из-за подозрения на COVID-19.

Фото : interaffairs26 июля 2020, 06:37

Власти Северной Кореи спустя более шести месяцев с начала пандемии заявили о возможном проникновении коронавируса SARS-CoV-2 в город Кэсон, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Предполагаемый носитель вируса вернулся в КНДР 19 июля из Южной Кореи, куда бежал 3 года назад, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу, 25 июля.

Госагентство не уточнило, сдавал ли этот человек тест на наличие вируса. Известно, что у него появились симптомы заболевания COVID-19. Возможный носитель вируса направлен на карантин. Власти устанавливают список лиц, с которыми он контактировал. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в связи с ситуацией.

Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Северокорейский лидер также ввел режим ЧС на соответствующей территории. На заседании было принято решение перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен примерно у 16 млн жителей планеты, а свыше 640 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. Больше всего выявленных заражений (4,16 млн) и летальных исходов (свыше 146 тысяч) - в США.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты