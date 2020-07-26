Северокорейские власти сообщили о возможном проникновении КВИ в страну

Ким Чен Ын закрыл город Кэсон из-за подозрения на COVID-19.

Власти Северной Кореи спустя более шести месяцев с начала пандемии заявили о возможном проникновении коронавируса SARS-CoV-2 в город Кэсон, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Предполагаемый носитель вируса вернулся в КНДР 19 июля из Южной Кореи, куда бежал 3 года назад, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в субботу, 25 июля.

Госагентство не уточнило, сдавал ли этот человек тест на наличие вируса. Известно, что у него появились симптомы заболевания COVID-19. Возможный носитель вируса направлен на карантин. Власти устанавливают список лиц, с которыми он контактировал. Северокорейский лидер Ким Чен Ын провел экстренное заседание политбюро ЦК Трудовой партии Кореи в связи с ситуацией.

Лидер КНДР Ким Чен Ын постановил закрыть город Кэсон и изолировать его районы друг от друга в качестве превентивной меры после сообщений о первом случае подозрения на заражение коронавирусом нового типа в стране, сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК)

Северокорейский лидер также ввел режим ЧС на соответствующей территории. На заседании было принято решение перейти от "национальной чрезвычайной карантинной системы" к "максимальной чрезвычайной системе".

Вирус SARS-CoV-2 обнаружен примерно у 16 млн жителей планеты, а свыше 640 000 человек скончались от последствий заболевания COVID-19. Больше всего выявленных заражений (4,16 млн) и летальных исходов (свыше 146 тысяч) - в США.

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